بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف سر ” الطقة ” بعد التعاقدات

ماجد محمد(صدى):

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في حوار ودي مع الإعلامي وليد الفراج، عن سر ” الطقة ” التي يقوم بها عقب كل تعاقد؛ قائلًا أن أول مرة جاءت عفوية منه وأعجبت الجماهير ومسكت بينه وبينهم؛ فصار يفعلها كل مرة.

وعلى جانب آخر، أوضح ” آل الشيخ ” أن لديه: ” ثقة في لاعبينا ورجالنا في كأس العالم، والمستويات متباينة بين الفرق، ونحن نعلم امكانياتنا، وسنؤدي أقصى ما نستطيع، وستكون هناك ‏مكافآت للاعبين. ‏”

وأشار إلى أن القناة السعودية الرياضة الآن كيان جديد بالتعاون مع هيئة الاذاعة، تشرف عليها الهيئة، وهي الآن مارد رياضي، سيتم التفاوض لإذاعة المسابقات ومباريات أندية أجنبية، عدد من الدوريات المهمة، على قدر الامكانيات، وسيكون توجهنا محلي وإقليمي.

فيما أكد رئيس هيئة الرياضة أن الهدر المالي السابق في مجال الرياضة، كان ناتجًا عن جلب لاعبين بمبالغ كبيرة مبالغ فيها، مع مستويات ضعيفة جدًا، رافضًا الكشف عن المبالغ التي تم بها دعم الأندية، إلا أن المبالغ التي أنفقت سابقًا تساوي ثلاثة أضعاف ما ينفق حاليًا.