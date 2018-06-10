إيداع 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي دعم حساب المواطن

علي القحطاني (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن معلومات الدفعة السابعة من الدعم لشهر يونيو، والتي تم صرفها في 5 يونيو الماضي بعد تقديمها عن الموعد المحدد شهريًا.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع مبلغ 2.4 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي الدعم ضمن الدفعة السابعة، منها 2.3 مليار ريال دفعة شهر يونيو، و 18.9 مليون ريال تعويضات سابقة.

وأشار إلى أن الدفعة شملت 12.5 مليون منها، منها 3.71 مليون أسرة وفرد مستقل و8.8 مليون تابع، لافتًا إلى أن 1.4 مليون أسرة حصلت على مبلغ دعم تجاوز 900 ريال.

كما بدأ البرنامج في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة السابعة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، اليوم الأحد، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:هنا

وكان حساب المواطن أعلن، الثلاثاء الماضي، إيداع الدفعة السابعة لشهر يونيو لمستحقي الدعم من البرنامج في حسابات المستفيدين، بعد تقديم موعد الصرف إلى يوم 5 يونيو بدلًا من 10 يونيو.

اقرأ أيضًا: