بالفيديو.. قصة جني كشف لأحد الرقاة عن خوف أقرانه من الشيخ ” ابن باز “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو أحد الدعاة وهو يروي قصة جني كشف لأحد الرقاة خوف بني جلدته من الشيخ ” ابن باز ” لافتًا إلى قدرته على حرق الجن واخافتهم.

وقال الداعية راويًا القصة في الفيديو: ” أحد الرُقاه كان لديه حالة يقرأ عليها، ولما استحضر الجن أخذ يصرخ ويشير نحو جزء معين من الغرفة، فوجدوا فيها كتاب مدون عليه اسم الشيخ عبدالعزيز بن باز فقال الجن هذا الرجل لو سمعنا اسمه نحترق. ” ؛ فيما ذكر حالة أخرى أخذ يصرخ خوفًا من أخذه إلى الشيخ ” ابن باز ” .

وعلى جانب آخر، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع الفيديو؛ حيث قال أحدهم : ” جني غبي، يعرف أن مجرد سماع اسم بن باز يحرقه، ومع ذلك يقول اسمه بنفسه بتوديني لـ بن باز بتوديني لـ بن باز ” .