بالفيديو.. شاب ينقذ امرأة حاصرتها السيول الجارفة بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

أقدم شاب يمني على إنقاذ حياة امرأة حاصرتها السيول الجارفة في مدينة صنعاء، في موقف بطولي وإنساني منه غير مهتم بالأضرار التي قد تعود عليه من هذا التصرف.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح الشاب فريد عثمان علي جبار أنه كان يقود دراجته النارية التي يعمل عليها سائقًا عند الثالثة من عصر يوم ماطر، وأثناء توصيله أحدهم شاهد تجمهر بشري عند أحد الجسور.

وأضاف أنه عندما اقترب وجد امرأة عالقة حاصرتها السيول في وضع خطير جدًا، قائلًا ” فلم أتمالك نفسي، وقمت بركن الدراجة النارية وانطلقت مسرعًا باتجاه الجسر، وكان أحد الأشخاص يحاول إنقاذ المرأة عبر إلقاء حبل، ولكنها لم تتمكن من الإمساك به “.

وأشار إلى أنه ربط نفسه بالحبل ونزل من أعلى الجسر حتى وصل إلى المرأة التي كانت في حالة رعب شديد، قائلًا ” قمت بتهدئتها وقلت لها: لا تخافي يا أمي، ستكوني بخير، فأعطيتها الحبل، وقمت بربطها به، وعملت على تهدئتها مرة أخرى، ثم أعطيت الإشارة إلى الشباب من فوق الجسر ليسحبوها نحو الأعلى، وفعلا استطاعوا سحبها، ثم ألقوا الحبل إلي وقمت بربط نفسي، فسحبوني إلى الأعلى “.

ولاقى هذا التصرف البطولي والإنساني من قبل الشاب اليمني فريد عثمان، استحسان الجميع مطالبين بتكريمه والإشادة بسلوكه البطولي.