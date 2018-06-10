بالفيديو.. الأرجنتيني دييغو بونانوتي يقترب من التوقيع للأهلي

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر على اقتراب اللاعب الأرجنتيني دييغو بونانوتي، صاحب الـ30 عامًا من التعاقد مع النادي الأهلي، حيث يرغب المدير الفني الجديد للفريق بابلو غويدي، في ضم اللاعب.

وأظهر مقطع فيديو اللاعب الذي حزم حقائبه متجهًا نحو زيوريخ السويسرية تمهيدًا لتوقيع التعاقد مع رئيس النادي الأهلي، ماجد النفيعي، بوجود رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وكانت بدايات بونانوتي مع ريفربليت الأرجنتيني ومنه انتقل للاحتراف في مالاغا الإسباني، ثم إلى غرناطة ومنه إلى باتشوكا المكسيكي ثم آيك أثينا اليوناني ومنه إلى يونيفرسيداد التشيلي.