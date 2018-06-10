احذر.. هاتفك يتجسس على محادثاتك لاستغلالها في الإعلانات الدعائية

أماني الغامدي(صدى):

كشف أحد الخبراء المتخصصون في مجال الأمن الرقمي، عن تجسس الهواتف الذكية على كل المحادثات التي يجريها المستخدمون، محذرًا إياهم من إستغلالها لما تحصل عليه من معلومات بهذه المحادثات، بغرض استخدامها في الإعلانات الدعائية.

ويحدث ذلك من خلال التقاط الهاتف للكلمات المفتاحية التي تصل بعد ذلك إلى تطبيقات مثل: ” تويتر وفيسبوك وإنستجرام ” ، لتستغلها في نشر إعلانات دعائية فيما بعد، وذلك وفقًا لما أوضحه بيتر هينواي، الباحث في شركة الأمن الرقمي ” أستي ريسك ” .

وبناءً على ذلك، كثيرًا ما يندهش المستخدمون عندما يجدون إعلانات عن منتجات أو خدمات في صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة قصيرة من حديثهم عنها في إحدى من محادثاتهم على الهاتف، فيما رأى البعض أنه ربما يحدث ذلك بمحض الصدفة، الأمر الذي نفاه الخبير الرقمي، مرجعًا ذلك إلى قدرة الهواتف الذكية على الإنصات للمستخدمين.