مقتل عدد من قيادات الحوثيين في الحديدة

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات المقاومة المشتركة وغارات التحالف العربي، اليوم الأحد، من قتل عددًا من قيادات مليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة اليمنية، خلال مواجهات عنيفة.

وعلى جانب آخر، نجحت المقاومة اليمنية المشتركة، في الساحل الغربي في تحرير منطقة الطائف الساحلية وقلعتها التاريخية بالكامل، حيث أصبح الجيش اليمني على مشارف قرية منظر جنوب المطار.

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