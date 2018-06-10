وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، مدير جامعة جدة، عن رغبة الجامعة في شغل وظيفتين تحت مسمى وظيفي: ” محاضر بقسم الموارد البشرية ” ، بكلية الأعمال، للعام الجامعي 1440/1439هـ.

وأوضح ” الحميدان ” ، أنه سوف يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا لمدة 10 أيام، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 10 /10 /1439هـ الموافق 24 /6 /2018 م، حتى يوم الأربعاء 20 /10 /1439هـ الموافق 4 /7 / 2018 م.

ومن جانبه، أشار الدكتور فهد بن عبدالمنعم السلمي، المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، إلى أنه يمكن التقديم على تلك الوظائف المُعلنة، من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي:هنا