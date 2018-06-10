الشؤون الإسلامية: فضل الصلاة ليس مقتصرا على المسجد الحرام فقط

نايف السالم(صدى):

دعا فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة, قاصدي المسجد الحرام إلى الصلاة في مساجد مكة المكرمة وعدم التوجه إلى المسجد الحرام؛ وذلك بسبب التدفق الكبير للحشود البشرية القادمة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان.

وبين في تعميم أصدره الفرع لمنسوبيه من دعاة وخطباء وأئمة, إلى حث الناس حيال ذلك، موضحاً أن جميع مساجد مكة المكرمة لها نفس فضل مضاعفة الأجر في الصلاة، وأن الصلاة في خشوع وطمأنينة أفضل من الصلاة مع مزاحمة الناس، لا سيما إذا امتلأ المسجد الحرام.

الشؤون الإسلامية: فضل الصلاة ليس مقتصرا على المسجد الحرام فقطوحث الفرع, الناس بعدم الصلاة في الطرقات المؤدية للمسجد الحرام؛ لكراهة الصلاة في طرقات الناس، ولما فيه من التعدي على حقوق الناس,كما أرسل الفرع رسائل توجيهية حيال ذلك لمنسوبي المساجد والمواطنين أوضح فيها أن فضل الصلاة في الحرم ليس مقتصراً على المسجد الحرام، بل جميع مساجد مكة المكرمة لها الفضل نفسه في مضاعفة الأجر .