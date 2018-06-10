الأثنين..الذكرى الأولى لمبايعة ولي العهد

عادل الحربي (صدى):

يصادف يوم غد الأثنين، الذكرى لأولى لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد.

حيث تولى الأمير محمد بن سلمان مسؤولياته وليا للعهد في السادس والعشرين من رمضان الماضي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

مر عام من العزم والحزم لبناء وحماية الوطن ، فخلال فترة وجيزة أصبح الوطن مليئا بالمشاريع التنموية العملاقة، كان رفع المستوى المعيشي، ودعم الإصلاح الاقتصادي في المملكة هَمَّ ولي العهد، فكان مهندس الرؤية والتحول الوطن 2020، ليتبعها برؤية المملكة 2030 التي تضمنت كثيرا من الخطط الاقتصادية والتنموية الجبارة.

ومن بين تلك التغيرات والإصلاحات تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد للتحقيق في قضايا الفساد العام، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، وغيرها من القرارات التي جاءت لصالح المرأة السعودية.

ومن أهم المشاريع العملاقة والهيئات التي تم إنشاؤها في هذا العام، مشروع البحر الأحمر، ونيوم، والقدية، وجدة داون تاون.

يذكر أن ما أنجزه ولي العهد في عام لا يمكن لغيره أن ينجزه في عدد من السنوات، فهو يملك المواهب والتفكير والجرأة في اتخاذ القرار.