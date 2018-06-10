التعليم: فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الخارجي ” وظيفتك وبعثتك “

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة التعليم ، عن فتح باب التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ” وظيفتك وبعثتك ” السنة الثالثة عشر 1439هـ – 2018م.

وجاءت للمراحل التالية: مرحلة الدكتوراه – الماجستير – مرحلة الدبلوم – البكالوريوس – مرحلة الدبلوم بعد البكالوريوس ” طيران تجاري ” .

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم، سعودي الجنسية- لائقاً طبياً- ألا يكون المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي- أن يكون ا حاصلاً على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها ولديه الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدين من الجهة المصدرة لهما.

وأن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة – أن يكون التقدير والمعدل في الوثيقة والسجل الأكاديمي وفق المحدد في الشروط الخاصة بكل مرحلة دراسية – أن سنة التخرج وفق المحدد في الشروط الخاصة بكل مرحلة دراسية – إنهاء تدريب سنة الامتياز والحصول على شهادتها في التخصصات التي تتطلب ذلك.

وألا يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل المرحلة التي سيتقدم عليها من داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على المرحلة نفسها، وأن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة للابتعاث في هذه السنة، وأن تكون وثائق المتقدم مكتملةً أثناء التسجيل.

إضافة إلى موافقة ولي أمر الطالبة على ابتعاثها ووجود المحرم الذي يرافقها حتى انتهاء بعثتها، وإستيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة لجهة التوظيف التي سيختارها المتقدم، وإجتياز الاختبارات العلمية، والمهنية والمقابلات الشخصية، والمفاضلات الأكاديمية والمقابلات الشخصية الخاصة بجهة التوظيف.

وأوضحت الوزارة أنه سيبدأ التقديم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/10/10هـ من خلال بوابة سفير ” وظيفتك وبعثتك ” على هذا الرابط.(هنا)