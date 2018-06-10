مستندة للقرآن والسنة.. توصية بـ ” الشورى ” لتمكين المرأة من الوظائف القضائية

علي القحطاني (صدى):

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بتوصية جديدة لتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية.

وأوضح مقدمو التوصية أن الفقهاء قديمًا ناقشوا تولي المرأة للقضاء، وذكروا أنه لا يوجد في الشريعة نص قطعي يحرم المرأة من ممارسة القضاء، وأن الشريعة قررت مبدأ الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة في سائر شؤون الحياة.

وبررو مقدمو التوصية بتوافر كفاءات نسائية شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، ووجود نقص في عدد القضاة، مع توافر الوظائف القضائية الشاغرة.