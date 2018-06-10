بالصور: مع اقتراب قيادة المرأة..إقبال كثيف للسعوديات على معارض السيارات

علي القحطاني (صدى):

تشهد معارض السيارات بمختلف مناطق المملكة إقبالا كبيرا من قبل النساء الراغبات في قيادة السيارات، حيث تم إبرام عدد كبير من عقود شراء المركبات لهن.

وبدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة ،حيث من المقرر أن يبدأ السماح بالقيادة في 10 شوال القادم بحسب الأمر الملكي الصادر العام الماضي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في شهر سبتمبر من العام الماضي أمر ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة حيث نص القرار على: ” اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة ” .