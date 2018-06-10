بالفيديو..مواطن يفتح منزله لإفطار الصائمين من مختلف الجنسيات بالخبر
أظهر مقطع فيديو متداول مدى الود والتراحم بين الأفراد في المملكة، والذي جسده مواطن في محافظة الخبر فاتحًا أبواب منزله أمام الصائمين من مختلف الجنسيات.
ولم تنقطع تلك العادة التي قام بها المواطن على مدار 13 عامًا، ففي كل عام يفتح المضيف أبواب منزله أمام الصائمين في أجواء يغمرها الخير طالبًا الأجر والثواب من الله في الشهر الكريم.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5590 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاه الجنه 😍 ماشاء الله عليه
الابهاوي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 1 ساعة
عندنا في ابها دويل الحضرمي
على طول السنه وهو فاتح بيته
لجميع الوجبات لي جميع الجنسيات
وله أكثر من أربعين سنه على هذي الطريقه
alfahd42[ عدد التعليقات: 17522 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكتب اجره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48241 ] نشر منذ 52 دقيقة
جزاه الله خير ,,