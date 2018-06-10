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بالفيديو..مواطن يفتح منزله لإفطار الصائمين من مختلف الجنسيات بالخبر

بالفيديو..مواطن يفتح منزله لإفطار الصائمين من مختلف الجنسيات بالخبر
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول مدى الود والتراحم بين الأفراد في المملكة، والذي جسده مواطن في محافظة الخبر فاتحًا أبواب منزله أمام الصائمين من مختلف الجنسيات.

ولم تنقطع تلك العادة التي قام بها المواطن على مدار 13 عامًا، ففي كل عام يفتح المضيف أبواب منزله أمام الصائمين في أجواء يغمرها الخير طالبًا الأجر والثواب من الله في الشهر الكريم.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 1 ساعة

عندنا في ابها دويل الحضرمي
على طول السنه وهو فاتح بيته
لجميع الوجبات لي جميع الجنسيات
وله أكثر من أربعين سنه على هذي الطريقه

[ عدد التعليقات: 17522 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكتب اجره

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