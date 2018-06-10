مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق الأبواء

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون، إثر حادث مروري وقع على طريق قرية الأبواء.

وأوضح الناطق باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن عمليات الهلال تلقت بلاغاً من عمليات أمن الطرق عن وقوع حادث مروري “تصادم” على طريق الابواء باتجاه ام البرك.

وأضاف أبوزيد: على الفور تم توجيه أربعة فرق إسعافية للموقع بمتابعة القائد الميداني محمد الشريف، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود حاة وفاة وثمانية اصابات متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية للمصابين، ونقلهم لطوارئ مستشفى رابغ العام وحالة واحدة تم اسعافها في الموقع ونقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي.