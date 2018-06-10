سلطان بن سحيم: ” أعذرنا ياخادم الحرمين.. الحمدين ليسوا منا “

طلال الضوي(صدى):

وجه رئيس المعارضة القطرية، سلطان بن سحيم آل ثاني، اليوم الأحد، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، متبرءًا من ألاعيب الحمدين.

وقال بن سحيم : ” ستمضي الأيام، وتمر السنين، وسيكتب التاريخ من الدول التي حمت المنطقة من إعصار الفوضى المدمر، ومن الدول التي أججت ذلك الإعصار بالمال والسلاح والإعلام “.

وتابع: ” اعذرنا يا خادم الحرمين، سامحنا يا كبير العرب، فالقطريين لا يمثلهم هذا النظام الجائر ” – في إشارة للتنظيم القطري – .

وأضاف : ” بينما أنتم تجمعون العرب وتوحدون كلمتهم، نظام الحمدين يطعن في العروبة ويغدر بها، ليسوا منا ولسنا منهم ” .