بالصور..خلايا عزمي تقع في شر أعمالها
أصبح من المعتاد أن نجد اسم النظام القطري ملتصقًا بالأعمال التي من شأنها إثارة الفوضى والفتن في المنطقة العربية، خاصة محاولاتها المستمرة لتشويه صورة المملكة.
لكن دائمًا ما تنتهي تلك المحاولات بالفشل، وسرعان ماتسقط أقنعة تنظيم الحمدين أمام العالم في الوقت الذي تواصل فيه المملكة جهودها لدعم الأشقاء العرب.
وفي محاولة فاشلة جديدة لاستغلال أزمة الأردن وإشعال الفتن بين الشعبين ،واصلت خلايا عزمي بشارة الإلكترونية بث سمومها عبر منصة ” تويتر”.
ووقعت الخلايا القطرية في شر أعمالها هذه المرة، حيث اندفعت عبر ” تويتر” لتتحدث بلسان الشعب السعودي ، ولكن في النهاية تم فضحها.
وتم رصد عدد من التغريدات ” المزيفة ” والمنسوبة لسعوديين، والتي أزاحت الستار عن مسلسلات عزمي بشارة، موضحة قيام عدد من عناصر عزمي المقيمين في قطر بالتحدث وكأنهم مواطنين في المملكة.
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qlq[ عدد التعليقات: 2568 ] نشر منذ 2 ساعتين
kk
كويس
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5590 ] نشر منذ 1 ساعة
عزمي الخنزير 🐷🐽
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48241 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههه ,,
,, طيب ياهنوده ، اجل ياكلوم .. ههههههههههههههه صحيح انك هنديه بصناعه عزميه يهوديه قطريه ,,
,, كل خينه عليها من الله بينه .. ياعبد موزه ياابو لحَّاس ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 17522 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 17522 ] نشر منذ 50 دقيقة
المسلم للمسلم ونحن مع اهلنا واخواننا في الاردن
alfahd42[ عدد التعليقات: 17522 ] نشر منذ 42 دقيقة
HHHHHHH