بالفيديو..ماركوس قاليرمي في صفوف الوحدة
أعلن رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، اليوم الأحد، عن إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركوس قاليرمي.
ووجه ” خيمي ” الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لتكفلة بالصفقة.
يذكر أن الوحدة تعاقد مع كل من: الدولي التركي أمري كولاك والفنزويلي اوتيرو، وكذلك المصري محمد عواد خلال انتقالات الصيف الجاري.
عاجل ….
بدعم من رئيس هيئة الرياضة معالى المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh إدارة النادي تنهي رسمياً تعاقدها مع نجم الوسط البرازيلي ماركوس قاليرمي – Marcos Guilherme نجم فريقي ساوباولو Sao Paulo واتليتكو باراناإنسي Atleticoo paranaense – البرازيليين ..
# الوحدة pic.twitter.com/O6UyBICxp0
— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ١٠ يونيو ٢٠١٨
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