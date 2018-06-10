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بالفيديو..ماركوس قاليرمي في صفوف الوحدة

بالفيديو..ماركوس قاليرمي في صفوف الوحدة
نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، اليوم الأحد، عن إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركوس قاليرمي.

ووجه ” خيمي ” الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لتكفلة بالصفقة.

يذكر أن الوحدة تعاقد مع كل من: الدولي التركي أمري كولاك والفنزويلي اوتيرو، وكذلك المصري محمد عواد خلال انتقالات الصيف الجاري.


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