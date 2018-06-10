بالفيديو.. شباب يكشفون تأثير خلط الزيت بالبنزين على استهلاك السيارة له

متابعات(صدى):

انتشر مؤخرا مقطع فيديو لمجموعة شباب تصور وضع 3 علب زيت على خزان الوقود، وتزعم أن خلط الزيت مع البنزين يقلل إستهلاك البنزين جدا وذلك للتغلب على ارتفاع سعر البنزين.

خلط الزيت مع البنزين كان شائعا في فترة قبل نحو 30 عاماً حينما كان البنزين يحتوي على نسب عالية جداً من الرصاص ما يجعل معدلات احتراقه عالية فيتسبب بأضرار في بعض أجزاء المحرك، وعندها لجأ الناس إلى خلط الزيت بالبنزين لتخفيف قوة احتراقه؛ وهذا ما لا ينطبق على البنزين المستخدم في الوقت الحالي.

حيث أن خلط الزيت مع البنزين سيؤدي إلى إتلاف كامل لعدة أجزاء في محرك السيارة، وأن الزيت ثقيل وإذا خُلط مع البنزين، سيتسبب في مشاكل وإتلاف كامل الماكينة، والبخاخات، والصمامات، والبساتم، والبواجي.