خالد بن سلمان : المملكة لديها رؤية 2030، فيما إيران لديها رؤية 1979

عادل الحربي (صدى):

صرح سفير خادم الحرمين لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، خلال مؤتمر ” E2 ” في ولاية يوتا الأمريكية: ” إن المملكة لديها رؤية 2030، فيما إيران لديها رؤية 1979″ .

وأضاف السفير الأميرخالد: “المشكلة مع إيران ليست طائفية، إنما صراع رؤى، نحن في السعودية لدينا رؤية ٢٠٣٠، وهم لديهم رؤية ١٩٧٩، نحن نريد أن نقود المنطقة نحو المستقبل ورفاهية الشعوب، وهم يريدون جر المنطقة إلى الماضي بصراعاته الفكرية والطائفية”.

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الذي ينظمه السياسي الجمهوري ميت رومني سنويًّا، ويحضره كبار السياسيين، والقادة والمؤثرون .

وأوضح: ” لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ لا بد من استقرار المنطقة، لذا فسياسة المملكة الخارجية هدفها خدمة السياسة الداخلية، وهي تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وتطلعات المواطنين نحو مستقبل مشرق”.

وعن دور المرأة والاقتصاد في رؤية 2030، أفاد الأمير خالد بن سلمان بأن “سوق الأسهم في السعودية تترأسه امرأة، تم تعيينها العام الماضي، في حين سرني سماع خبر تعيين امرأة لرئاسة بورصة نيويورك بعد ٢٢٦ عامًا من إنشاء السوق، فإن هذا الأمر استغرق عندنا ٣٤ عامًا، والسعودية عمرها ٨٦ عامًا فقط”.

وأردف الأمير خالد بن سلمان بأن ما يقارب 99٪ من الطلاب السعوديين المتخرجين الذين درسوا في الخارج يعودون إلى بلادهم، لافتًا إلى أن “لا يحب السعوديون بلدهم لأنه متطور، بل يقومون بتطوير بلادهم؛ لأنهم يحبونها”.