القحطاني حيران بين الريال وبرشلونة من أجل مهرجان اعتزاله

علي القحطاني (صدى):

يقارن النجم ياسر القحطاني بين نادي ريال مدريد وبرشلونة من أجل اللعب ضد أحدهما في مهرجان اعتزاله.

وقرر ياسر القحطاني، في أبريل الماضي، اعتزال كرة القدم وذلك بعد تتويج ناديه الهلال السعودي بلقب الدوري.

وكشفت تقارير صحفية عن إقامة مهرجان ياسر القحطاني في شهر ديسمبر المقبل ومازال نجم الهلال يفاضل بين برشلونة وريال مدريد للعب أمام أحدهما.

ويُذكر أن ياسر القحطاني بدأ مسيرته كلاعب محترف في صفوف القادسية السعودية ونجح في قيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز بعد نهاية موسم 2000، وفي 2005 انتقل القحطاني إلى الهلال ليبدأ مسيرته الأكثر من رائعة مع النادي السعودي.