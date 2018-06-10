إخماد الدفاع المدني لحريق بإحدى الوحدات السكنية في ” أم سرار “
نجح رجال الدفاع المدني بخميس مشيط، اليوم السبت، في إخماد حريق نشب في شقة سكنية بحي أم سرار.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” باشر مدني خميس مشيط حريقًا في شقة سكنية بحي أم سرار نتيجة التماس كهربائي في جهاز التكييف، وتم إخماد الحريق ” .
وأضاف الدفاع المدني عبر تغريدته بعدم سقوط أي ضحايا أو إصابات نتيجة للحادث .
خديجه[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحمدلله الله يقويكم
ماجد[ عدد التعليقات: 1038 ] نشر منذ 41 دقيقة
اللهم لك الحمد ,, الله يحفظنا ويحفظ الجميع