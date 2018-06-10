  • السبت 9

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إخماد الدفاع المدني لحريق بإحدى الوحدات السكنية في ” أم سرار “

إخماد الدفاع المدني لحريق بإحدى الوحدات السكنية في ” أم سرار “

إخماد الدفاع المدني لحريق بإحدى الوحدات السكنية في ” أم سرار “
عادل الحربي(صدى):

نجح رجال الدفاع المدني بخميس مشيط، اليوم السبت، في إخماد حريق نشب في شقة سكنية بحي أم سرار.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” باشر مدني خميس مشيط حريقًا في شقة سكنية بحي أم سرار نتيجة التماس كهربائي في جهاز التكييف، وتم إخماد الحريق ” .

وأضاف الدفاع المدني عبر تغريدته بعدم سقوط أي ضحايا أو إصابات نتيجة للحادث .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 43 دقيقة

الحمدلله الله يقويكم

[ عدد التعليقات: 1038 ] نشر منذ 41 دقيقة

اللهم لك الحمد ,, الله يحفظنا ويحفظ الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *