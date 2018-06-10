صالح الرشيد يكشف عن برنامج ” طموح ” لدعم المنشآت الطموحة

حمود العنزي(صدى):

حث المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة، اليوم السبت، أصحاب المنشآت الطموحة للتسجيل في أحد البرامج المقدمة من الهيئة.

وغرد ” الرشيد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : يعدُّ برنامج “ طموح ” من أهمِّ البرامجِ المُمكِّنةِ والداعمةِ للنمو لدينا في “ منشآت ” ، حيث يساعد روّاد ورائدات أعمال المنشآت الطموحة بدراسة وضعهم الحالي وتقديم خطة طموحة لهم مع تدريب لأفضل الممارسات المُساعدة لفتح آفاق جديدة، أدعو المنشآت الطموحة للتسجيل ” .

وأشار إلى أنه على الراغبين في التسجيل عبر البرنامج ، الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــــــــا.