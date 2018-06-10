بالصور.. بلدية البطحاء تصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” عن تكثيف بلدية البطحاء بمحافظة الأحساء رقابتها الصحية ضمن حملة ” غذاؤكم أمانة ” ، ومواصلة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في منفذ البطحاء الحدودي والمراكز التابعة
وأضافت الوزارة أنه تمّ مصادرة عدداً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تطبيق الغرامات البلدية على المخالفين للإشتراطات الصحية.
طلال[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 59 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل كيف هؤلاء !! لايهتمون بصحه الانسان !! سيعذبهم الله عذاب اليم
ماجد[ عدد التعليقات: 1038 ] نشر منذ 58 دقيقة
ينبغي عقابهم اشد عقاب ليكونوا عبره معتبره لامثالهم ويجب زياده الحملات التفتيشيه للقبض علي غيرهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48221 ] نشر منذ 45 دقيقة
جزاهم الله خير ,,