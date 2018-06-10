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بالصور.. بلدية البطحاء تصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بالصور.. بلدية البطحاء تصادر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” عن تكثيف بلدية البطحاء بمحافظة الأحساء رقابتها الصحية ضمن حملة ” غذاؤكم أمانة ” ، ومواصلة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في منفذ البطحاء الحدودي والمراكز التابعة

وأضافت الوزارة أنه تمّ مصادرة عدداً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تطبيق الغرامات البلدية على المخالفين للإشتراطات الصحية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 59 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل كيف هؤلاء !! لايهتمون بصحه الانسان !! سيعذبهم الله عذاب اليم

[ عدد التعليقات: 1038 ] نشر منذ 58 دقيقة

ينبغي عقابهم اشد عقاب ليكونوا عبره معتبره لامثالهم ويجب زياده الحملات التفتيشيه للقبض علي غيرهم

[ عدد التعليقات: 48221 ] نشر منذ 45 دقيقة

جزاهم الله خير ,,

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