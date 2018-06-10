نصائح هامة لحماية رقبتك من التجاعيد

متابعات(صدى):

تعتبر منطقة الرقبة الأكثر عرضةً للتجاعيد مقارنةً بمناطق أخرى من الوجه والجسم.

وفي هذا الصدد قدمت خبيرة تجميل نصائح لحماية الرقبة من التجاعيد.

مساواتها بالوجه

تماماً كما تعتنين ببشرة وجهك وتطبّقي عليها كريمات النهار والليل بالإضافة إلى واقي الشمس والأقنعة، عليكِ ألّا تهملي وضع مستحضرات العناية بالبشرة على رقبتك أيضاً.

كما وعليكِ أيضاً أن تقومي بغسل رقبتك كلّ ليلةٍ قبل النوم لإزالة كلّ الاوساخ والرواسب العالقة عليها. فالرقبة بحاجة للتنظيف المنتظم واليومي، تطبيق كريم ترطيب الوجه المخصص للنهار وذلك المخصص لليل بالإضافة إلى واقي الشمس الذي يمنع تأثير أشعة الشمس الضارة التي تسرّع ظهور التجاعيد.

الوضعية الصحيحة

قد يكون هاتفك الخلوي هو المسؤول عن تجاعيد رقبتك المبكرة. فتجاعيد الرقبة يسببها إنحاء الرأس بشكل متكرر إلى أسفل للنظر إلى الهاتف الذكي، ما يجعل الجلد الرقيق على الرقبة مجعّداً وتظهر عليه علامات الشيخوخة بشكل أسرع من أي وقت مضى.

من هنا وعند استخدام الهاتف الجوّال أو حتى العمل على اللابتوب من المهم أن تكون الرقبة ممّددة ما يعزّز من مرونتها ويبعد ظهور التجاعيد بشكل أكيد.

النظام الغذائي

تأكّدي من أنك تحصلين على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها بشرتك لتكون مرنة من خلال مراجعة نظامك الغذائي. تحتاجين إلى الكثير من الفيتامين C، E وA للحفاظ على بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد. لزيادة استهلاكك هذه الفيتامينات، تناولي الفواكه الحمضية والحليب قليل الدسم والجزر والخضار الخضراء الداكنة. اشربي الكثير من الماء أيضًا، لأن الترطيب المناسب يحافظ على نضارة الجلد الذي يغطّي رقبتك.

التمارين

إن ممارسة بعض التمارين المخصّصة للوجه والرقبة بشكل يوميّ، سيؤدي إلى شدّ عضلات رقبتكِ ومنع ترهّل الجلد. حاولي الجلوس ورفع رأسك نحو السقف، ثم حاولي جمع شفتيكِ مع بعضها وكأنكِ تقومين بتقبيل السماء. للحصول على فوائد إضافية، حاولي إخراج لسانك من فمك مع محاولة للمس ذقنك به وحافظي على هذه الوضعية لبضعة ثوانٍ.