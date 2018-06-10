محمد صلاح منفردا في تدريبات المنتخب قبل السفر للمونديال

ماجد محمد(صدى):

شارك النجم المصري محمد صلاح هداف، وأفضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، في تدريبات المنتخب المصري الختامي، مساء اليوم السبت، وذلك قبل سفر بعثة الفراعنة إلى روسيا من أجل خوض غمار نهائيات بطولة كأس العالم منتصف يونيو الجاري.

وظهر نجم فريق ليفربول البالغ من العمر الـ25 عاماً حالياً بتدريبات منفردة خلال مران الفراعنة، والذي يجرى حالياً على ملعب ” ستاد القاهرة الدولي ” .

ويُذكر أن مصر تقع في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم رفقة منتخبات روسيا أصحاب الأرض، وأوروجواي، والسعودية.