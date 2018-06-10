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عبد الله الفهد في الرائد بدعم المطوع

عبد الله الفهد في الرائد بدعم المطوع
طلال الغامدي(صدى):

أنهى نادي الرائد، اليوم السبت، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب عبد الله الفهد في حضور رئيس النادي فهد المطوع.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن تعاقد الفريق مع لاعب الشباب السابق لمدة موسمين؛ حيث تكفل بالصفقة رئيس النادي.

ووجه المطوع الشكر لإدارة نادي الشباب ورئيس النادي أحمد العقيل؛ للتعامل الاحترافي بينهما.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 56 دقيقة

ذهب ..
(عبدالله) قاسم
و أتى ..
(عبدالله) الفهد
و الرابط بينهما 💉ضربات الجزاء 😁

[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله يوفقه

[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 52 دقيقة

لن يتغير عليك شي الرائد نفس الشباب مع العقيل والقريني ويمكن الرائد افضل

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