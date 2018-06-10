عبد الله الفهد في الرائد بدعم المطوع

طلال الغامدي(صدى):

أنهى نادي الرائد، اليوم السبت، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب عبد الله الفهد في حضور رئيس النادي فهد المطوع.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن تعاقد الفريق مع لاعب الشباب السابق لمدة موسمين؛ حيث تكفل بالصفقة رئيس النادي.

ووجه المطوع الشكر لإدارة نادي الشباب ورئيس النادي أحمد العقيل؛ للتعامل الاحترافي بينهما.