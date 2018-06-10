عبد الله الفهد في الرائد بدعم المطوع
أنهى نادي الرائد، اليوم السبت، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب عبد الله الفهد في حضور رئيس النادي فهد المطوع.
وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن تعاقد الفريق مع لاعب الشباب السابق لمدة موسمين؛ حيث تكفل بالصفقة رئيس النادي.
ووجه المطوع الشكر لإدارة نادي الشباب ورئيس النادي أحمد العقيل؛ للتعامل الاحترافي بينهما.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 56 دقيقة
ذهب ..
(عبدالله) قاسم
و أتى ..
(عبدالله) الفهد
و الرابط بينهما 💉ضربات الجزاء 😁
ماجد[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يوفقه
همس[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 52 دقيقة
لن يتغير عليك شي الرائد نفس الشباب مع العقيل والقريني ويمكن الرائد افضل