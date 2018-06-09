حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، الحدود الشمالية ، الجوف ، نجران ، تبوك والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية غدًا الأحد.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وقد يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية منها.