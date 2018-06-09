القط أكيليس.. أيقونة التوقع في مباريات مونديال روسيا

طلال الغامدي(صدى):

يفصلنا عن المونديال 5 أيام فقط؛ فبات العالم على أعتاب انطلاق أكبر وأهم بطولة عالميًا.

ومن أهم الأشياء التي يتميز بها المونديال، اختيار حيوان مثل الأخطبوط بول وسلحفاة البرازيل، لتوقع نتائج المباريات في البطولة.

ولكن هذا العام اختارت هيئة السياحة في سان بطرسبرغ عبر موقعها الإلكتروني، القط أكيليس أيقونة التوقع في مباريات كأس العالم.

ومن المقرر أن يبدأ القط الثمين مهامه قبل 24 ساعة من المباراة الافتتاحية في كأس العالم، والتي ستجمع بين الأخضر وروسيا، ضمن أولى مواجهات المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا مصر وأوروغواي.

وأوضحت أنه في تمام الساعة 2 بعد الظهر يوم 13 من الشهر الجاري في سان بطرسبرغ سيُعقد مؤتمر صحفي لرؤية توقعات القط أكيليس لأولى مباريات كأس العالم في روسيا.

ومن مهام أكيليس توقع نتائج مباريات كافة المواجهات التي تقام في ثاني أكبر مدن روسيا، ومنها البرازيل وكوستاريكا والأرجنتين ونيجيريا، بالإضافة إلى مباراة مصر وروسيا في ثاني جولات المجموعة الأولى.