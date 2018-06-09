بالفيديو.. رجل يعتدي على مشرد بطريقة مروعة في الشارع

واشنطن(صدى):

تجرد رجل مجهول من الرحمة ، وتعدى بالضرب المبرح على رجل يبدو مشرد نائم على الرصيف بحي تندرلوين في سان فرانسيسكو .

ووثقت كاميرا المراقبة في الحي ، رجلا يرتدي بذلة داكنة وقبعة سوداء ممسكا بحقيبة، ويسير في الشارع ثم انتظر لفترة وجيزة خلف عربة القمامة واقترب من شخاص يرقد على صفيحة معدنية على الأرض وانهال بالضرب المبرح عليه والركلات ثم تركه ورحل .

وتعليقا على الواقعة قدم شخص بلاغ للشرطة عن وجود رجل ملطخ بالدماء يجلس على الرصيف، ويعاني إصابات في الرأس بعد تعرضه للضرب المبرح .

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