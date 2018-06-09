بالصور.. حريق داخل سوق الأعلاف شمال الطائف إثر صاعقة رعدية
اندلع حريق ، اليوم السبت، داخل سوق الأعلاف بالحوية شمال محافظة الطائف؛ إثر صاعقة رعدية.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم لإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن الحريق اقتصرعلى موقعين تُقدر مساحتهما بـ ” ٧٠ × ٤٠ متراً ” تقريبًا.
وأضاف : ” كانت الأمطار قد هطلت اليوم السبت على محافظة الطائف وبعض المراكز الخارجية، وتفاوتت كميتها من متوسطة إلى غزيرة على ” الحوية، والسيل الصغير ” .
ونجحت فرق الدفاع المدني من محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى المواقع المجاورة.
كما أسفر هطول الأمطار عن سقوط سُور منزل بطول ٧٠ متراً وارتفاع ٧ أمتار.
ماجد[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 1 ساعة
اي قبل المطر صارت الصاعقه ذي الله يعوضهم خير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 1 ساعة
الصاعقه اللي صحتني من النوم 💔😨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48206 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر على عباده المسلمين ,, آمين ,,