بالصور.. حريق داخل سوق الأعلاف شمال الطائف إثر صاعقة رعدية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اندلع حريق ، اليوم السبت، داخل سوق الأعلاف بالحوية شمال محافظة الطائف؛ إثر صاعقة رعدية.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم لإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن الحريق اقتصرعلى موقعين تُقدر مساحتهما بـ ” ٧٠ × ٤٠ متراً ” تقريبًا.

وأضاف : ” كانت الأمطار قد هطلت اليوم السبت على محافظة الطائف وبعض المراكز الخارجية، وتفاوتت كميتها من متوسطة إلى غزيرة على ” الحوية، والسيل الصغير ” .

ونجحت فرق الدفاع المدني من محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى المواقع المجاورة.

كما أسفر هطول الأمطار عن سقوط سُور منزل بطول ٧٠ متراً وارتفاع ٧ أمتار.