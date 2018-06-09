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استشهاد مدنيين في جازان بمقذوف أطلقه الحوثيين

استشهاد مدنيين في جازان بمقذوف أطلقه الحوثيين
تركي السالم(صدى):

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استشهاد مدنيين اثنين في منطقة جازان إثر سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال التحالف: المقذوف أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1109 ] نشر منذ 2 ساعتين

ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. رواه ابن ماجه وأبو داو

[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اشملهم برحمتك في هذا الشهر الفضيل

وتقبلهم من الشهداء
وانصر جنودنا البواسل المرابطين

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اشملهم برحمتك
الله اغفر لهم
الله وسع مدخلهم
اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد
اللهم نقهم من الذنوب والخطايا

اللهم ارحمهم وجميع موتى المسلمين

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم تقبلهم من الشهداء

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