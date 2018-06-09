نشر : منذ 2 ساعتين 2٬147 4 الاخبار المحلية استشهاد مدنيين في جازان بمقذوف أطلقه الحوثيين تركي السالم(صدى): كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استشهاد مدنيين اثنين في منطقة جازان إثر سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية. وقال التحالف: المقذوف أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين. الوسوم:اليمن, جازان
طلال[ عدد التعليقات: 1109 ] نشر منذ 2 ساعتين
ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. رواه ابن ماجه وأبو داو
ماجد[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اشملهم برحمتك في هذا الشهر الفضيل
وتقبلهم من الشهداء
وانصر جنودنا البواسل المرابطين
عمار[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اشملهم برحمتك
الله اغفر لهم
الله وسع مدخلهم
اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد
اللهم نقهم من الذنوب والخطايا
اللهم ارحمهم وجميع موتى المسلمين
ابن البلد[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم تقبلهم من الشهداء