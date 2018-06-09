استشهاد مدنيين في جازان بمقذوف أطلقه الحوثيين

تركي السالم(صدى):

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استشهاد مدنيين اثنين في منطقة جازان إثر سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال التحالف: المقذوف أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين.