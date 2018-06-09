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” النجعي ” يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح

” النجعي ” يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح
نواف السالم(صدى):

أجرى سامي النجعي نجم المنتخب الأولمبي ونادي النصر، اليوم السبت، عملية الرباط الصليبي في الركبة اليسرى.

وأعلن الحساب الرسمي للنصر عبر ” تويتر ” عن نجاح العملية التي أجريت على يد الدكتور سالم الزهراني.

وثمنت إدارة نادي النصر للاتحاد السعودي لكرة القدم تكفله بكافة تكاليف العملية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على سلامتك إن شاء الله ترجع اقوى وافضل من قبل اهتم بنفسك فأنت نجم اتمنى اشوفه اساسي يقود وسط العالمي كما كان الهريفي يفعل نعول عليك كثيرا

[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله على سلامتك بس نأمل منك التأهيل الجيد نأمل عدم التساهل الله يكتب لك الشفاء العاجل

[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفيه ويعافيه وترجع لنا بافضل حال يارب العالمين 🌹

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