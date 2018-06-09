” النجعي ” يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح

نواف السالم(صدى):

أجرى سامي النجعي نجم المنتخب الأولمبي ونادي النصر، اليوم السبت، عملية الرباط الصليبي في الركبة اليسرى.

وأعلن الحساب الرسمي للنصر عبر ” تويتر ” عن نجاح العملية التي أجريت على يد الدكتور سالم الزهراني.

وثمنت إدارة نادي النصر للاتحاد السعودي لكرة القدم تكفله بكافة تكاليف العملية.