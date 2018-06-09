” النجعي ” يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح
أجرى سامي النجعي نجم المنتخب الأولمبي ونادي النصر، اليوم السبت، عملية الرباط الصليبي في الركبة اليسرى.
وأعلن الحساب الرسمي للنصر عبر ” تويتر ” عن نجاح العملية التي أجريت على يد الدكتور سالم الزهراني.
وثمنت إدارة نادي النصر للاتحاد السعودي لكرة القدم تكفله بكافة تكاليف العملية.
ماجد[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامتك إن شاء الله ترجع اقوى وافضل من قبل اهتم بنفسك فأنت نجم اتمنى اشوفه اساسي يقود وسط العالمي كما كان الهريفي يفعل نعول عليك كثيرا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على سلامتك بس نأمل منك التأهيل الجيد نأمل عدم التساهل الله يكتب لك الشفاء العاجل
خديجه[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ويعافيه وترجع لنا بافضل حال يارب العالمين 🌹