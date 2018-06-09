الرئيس ” السيسي ” يستقبل المنتخب وصلاح ” جاهز لمواجهة أوروجواي “

ماجد محمد(صدى):

أعلن المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم السبت، عن إستقبال رئيس الجمهورية ” عبد الفتاح السيسي ” ، لأعضاء البعثة الرسمية لمنتخب مصر المشاركة في كأس العالم روسيا 2018 .

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الفراعنة، تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت صورة للاعبين مع رئيس الجمهورية، ووزير الشباب و الرياضة، و أعضاء إتحاد الكرة المصري.

جاء ذلك بعد توجيه الرئيس ” السيسي ” ، سؤال لنجم المنتخب المصري ونادي ” ليفربول ” الإنجليزي ” محمد صلاح ” عن إصابته وهل سيشارك في المباراة أم لا.

ورد صلاح قائلًا: ” إننا نحيا في حلم ولابد أن نقاتل من أجله، أعدك بأنني سأقاتل بقوة للعب في المونديال ولن أتنازل عن تحقيق أحلام الشعب المصري “.

” تحسنت كثيرا وأشعر أنني سأكون قادرًا على مواجهة أوروجواي من أجل حلمي وحلم المصريين، وعند وعدي بالعمل على تحويل أحلام الشعب المصري لحقائق ” .

ومن المنتظر أن تكون أول مباريات مصر في مونديال روسيا 2018 هذا الصيف في اليوم الثاني من انطلاق البطولة، حيث سيواجه نظيره منتخب ” أوروجواي ” يوم الجمعة الموافق ل 15 يونيو الجاري.