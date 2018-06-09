القبض على ناصر القصبي واصدقائه

أماني الغامدي(صدى):

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل العاصوف بطولة النجم ناصر القصبي ، أحداث مثيرة تبدأ بحمل زوجته وتنتهي بالقبض عليه برفقة أصدقائه .

حيث تسير الحياة الزوجية بين خالد ” ​ناصر القصبي​ ” وجهير ” ريم عبد الله ” بسعادة، وتكمل الفرحة بخبر حمل جهير، وكذلك تأتي سارة شقيقة خالد وتبشّر والدتها بأنها هي الأخرى حامل، فتكتمل فرحة والدتها.

خالد والذي كان على علاقة غير شرعية بجارته البندري المتزوجة من رجل أكبر منها بكثير تبدأ بمطاردته بعد زواجه حيث تتصل به في مكان عمله، وتبدأ بمعاتبته انه نسيها وأنه منشغل بزوجته عنها، وأنها اشتاقت إليه وتريد أن تراه، ولكن خالد يحاول أن يفهمها أن الوضع تغير وأنه الآن رجل متزوج ولديه أشغال، فتلح عليه بأنها تريد رؤيته حالاً والا فإنها ستذهب إلى منزل العائلة وتتحدث معه أمامهم.

يرضخ خالد لتهديد البندري ويذهب لرؤيتها، فتخبره انها حامل ولا تعرف ان كانت حاملاً منه أو من زوجها، فيصاب خالد بالصدمة.

يذهب خالد كعادته للسهر مع أصدقائه حيث أنه معتاد على إقامة سهرة غنائية كل أسبوع ولا تمانع زوجته جهير، بل تعتبر أن زوجها عندما يكون سعيداً فإن ذلك ينعكس على علاقتهما، ولكن يتعرض خالد وأصدقاؤه للوشاية من أحد الجيران في الحارة فيقوم بإبلاغ الشرطة عن وجود حفلة، فتداهم الشرطة المكان وتلقي القبض على خالد وأصدقائه.