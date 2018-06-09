الخارجية الليبية تبحث دعم التعاون مع منظمة الهجرة الدولية

واس(صدى):

التقى مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية أحمد عمر الأربد ، مسؤولين من منظمة الهجرة الدولية IOM في ليبيا وهما أنطونيو سالانقا مسؤول عن تطوير البرامج و العلاقات مع الجهات المانحة بالمنظمة وصفاء المساهلي المكلفة بالإعلام والإتصال بالمنظمة بحضور بعض رؤوساء الأقسام والوحدات المعنية بالإجتماع بإدارة الإعلام الخارجي .

وتناول الإجتماع سبل تطوير التعاون الثنائي واستعراض البرامج والمقترحات الممكن تنفيذها بالمشاركة الثنائية خلال هذا العام الجاري 2018 ، كما تم التطرق إلى كيفية الدعم والمساعدة الممكنة من إدارة الإعلام الخارجي للمنظمة الدولية لأبراز مناشط وأعمال المنظمة في ليبيا من خلال وسائل الإعلام المختلفة الليبية والأجنبية لإطلاع الشعب الليبي والمجتمع الدولي على الدور الإنساني والخيري والجهود المبذولة من قبل منظمة الهجرة الدولية IOM في ليبيا .

كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ برامج مشتركة تخدم الشباب الليبي من الجنسين في مجالات التدريب و التأهيل و تقديم المعرفة و الخبرة لهم بالأخص في جوانب النازحين و المهاجرين و كل ما

يتعلق بإدارة الأزمة و مهارات التعامل مع قضايا النزوح و الهجرة.

كما تم التباحث حول إمكانية التعاون الإعلامي و تنظيم مشاركة المؤسسات الإعلامية المختلفة لأنشطة المنظمة داخل الأراضي الليبية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إعلامية متنوعة مشتركة للتوعية و الترشيد بالخصوص و أخرى تبرز الجوانب الإنسانية و الجهود الحكومية الكبيرة للدولة الليبية عموما و قيم المجتمع الليبي السمحة خصوصا في مساعدة و دعم المهاجرين و النازحين و يتم أبرازها من خلال الإعلام لكل

الأعمال و المناشط و الانجازات و المجهودات المتميزة لمنظمة الهجرة الدولية IOM في ليبيا لدعم النازحين الليبيين بالداخل و المهاجرين غير الشرعيين عبر الأراضي الليبية.