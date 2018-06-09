بالفيديو ” السهلاوي وكنو “: عن مشادة الأمس ” كنا نمزح “

طلال الغامدي(صدى):

نشر كلا من لاعبا المنتخب الوطني ” محمد السهلاوي ” و ” محمد كنو ” ، اليوم السبت، مقطع فيديو، يوضحان فيه أسباب اشتباكهما قبل انطلاق مباراة الأخضر أمام ألمانيا بالأمس، قائلين ” كنا نمزح “.

هذا ووثَّقت لقطة مصورة مشادة بين السهلاوي وكنو، ثنائي المنتخب السعودي، وتُظهر اللقطة تبادلًا للكلام بين كنو والسهلاوي، ليتطور الأمر إلى احتكاك بالأيدي، دفع فيه السهلاوي كنو بعيدًا عنه، وسط وجود عدد من اللاعبين، الذين تدخَّلوا لفض المشادة وذلك قبل إنطلاق مباراة ألمانيا التي جاءت ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، التي ستنطلق في روسيا الخميس المقبل.

إقرأ أيضًا ..