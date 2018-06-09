برشلونة يقترب من حسم صفقتين فرنسيتين

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف كتالونية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقتين بالنكهة الفرنسية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حيث أنه من المنتظر أن يعلن أنطوان غريزمان المهاجم الفرنسي الشاب عن انتقاله لصفوف البارسا مقابل 100 مليون يورو قيمة كسر عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يحسم برشلونة كذلك التعاقد مع قلب الدفاع الشاب لينغليه من صفوف اشبيلية مقابل 35 مليون يورو؛ فيما ينوي النادي الكتالوني حسم التعاقد مع آرثر ميلو اللاعب البرازيلي الشاب لتدعيم الوسط من خلال تفعيل خيار الشراء.