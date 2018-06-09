استمرار العمل بمحافظة خيبر خلال إجازة عيد الفطر

واس(صدى):

تواصل محافظة خيبر والإدارات الحكومية الخدمية تقديم خدماتها لأهالي المحافظة, خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأفاد محافظ خيبر بدر بن فيحان بن درويش, أن محافظة خيبر ستواصل عملها طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك, بتكليف عدد من الموظفين بأقسام المحافظة, إلى جانب مواصلة رؤساء المراكز التابعة للمحافظة أعمالهم طيلة فترة الإجازة, لإنجاز معاملات المواطنين وتسهيل أمورهم, إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

وأكد أن جميع الإدارات الحكومية الخدمية بالمحافظة مستمرة بعملها خلال إجازة العيد من خلال تكثيف جهودها الميدانية, والتأكد من اكتمال جميع الخدمات في الأماكن التي يرتادها المواطنين.