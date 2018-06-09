ترامب : واثق أن الزعيم الكوري الشمالي سيفعل شيئا إيجابيا لشعبه

واشنطن(صدى):

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيانًا خلال مشاركته في اجتماعات الدول الصناعية الكبرى في كندا، اليوم السبت ؛ حيث أشار فيه إلى أنه سيذهب إلى سنغافورة للقاء الزعيم الكوري الشمالي لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي.

وأوضح ” ترامب ” أنهم بحثوا في اجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى التهديد الإيراني بالإضافة إلى التطرف، والتهديد الذي تشكله الهجرة غير المنضبطة.

وقال ترامب: ” واثق أن الزعيم الكوري الشمالي سيفعل شيئًا إيجابيًا لشعبه ” مضيفًا : ” كوريا الشمالية تعمل بشكل جيد للغاية معنا ” .

وعلى جانب آخر، أكد الرئيس الأمريكي أن عودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى ستكون جيدة.