بعثة المنتخب الوطني تنطلق إلى مقرها بروسيا

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، اليوم السبت، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أعلن فيها عن إنطلاق بعثته لفريق كرة القدم لخوض نهائيات كأس العالم.

وتضمنت ” التغريدة ” ، الأتي: ” غادرت قبل قليل بعثة المنتخب الوطني مقر الإقامة في جمهورية ألمانيا إلى مطار ” كولونيا بون ” الدولي استعدادًا للمغادرة إلى المقر الدائم للأخضر خلال المشاركة في كأس العالم بمدينة سانت بطرسبرغ في روسيا.

وتقرر أن تكون تنقلات بعثة الأخضر السعودي إلى المدن الثلاث موسكو وروستوف وفولفوجراد بطائرة خاصة تم التنسيق لها مع منظمي الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن ينتقل الأخضر يوم المباراة إلى المدينة التي سيلعب بها.