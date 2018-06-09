489 منشأة مرخصة لخدمة سياح وزوار منطقة عسير

واس(صدى):

ارتفعت عدد المنشآت المرخصة في قطاع الإيواء بمنطقة عسير من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة إلى 489 منشأة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد بن عبدالله العمرة أن الموسم السياحي سيستفيد من تطور قطاع الإيواء في المنطقة، وسط جهود الهيئة المتواصلة لرفع كفاءة هذا القطاع بما يوازي مكانة عسير على خارطة السياحة وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تطوير مستوى السياحة ورفع عدد السياح، انسجاما مع التوجهات الوطنية.

وأضاف المهندس العمرة أن الجولات الرقابية مستمرة والتي بدورها ستعزز فرض الأنظمة واللوائح التي تحقق تنظيم العمل في هذا القطاع ، ودعم عملية التوطين وسوق العمل السياحي بكوادر سعودية مدربة ، مشيراً إلى جاهزية 45 متحفا تمثل نسبة ٢٦ ٪ من عدد المتاحف الخاصة بالمملكة لاستقبال السياح والزوار للمنطقة.