” كبار العلماء ” تقدر اهتمام خادم الحرمين لعقد اجتماع دعم الأردن غدا بمكة

علي القحطاني (صدى):

قدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – لعقد اجتماع مع إخوانه في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ، في مكة المكرمة يوم غد الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

ووصفت ذلك بأنه شعور الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

وقالت الأمانة في بيان لها اليوم: اهتمام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الذي يحمل همّ أمته في مواقف صادقة، ينطلق من ثوابت المملكة العربية السعودية المرتكزة على الدين الحنيف، لتوحيد الكلمة، وصيانة اللحمة، واجتماع الأمة، امتثالاً لقوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا).