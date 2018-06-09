سر صندوق أخضر بالأفلاج ألزمت صاحبته كل من يزورها بوضع نقود داخله
ألزمت إحدى المواطنات كل من يأتي لزيارتها بوضع نقودًا داخل صندوق أخضر بمحافظة الأفلاج بالرياض؛ فيما أوضح شقيقها، سبب قيامها بهذا الفعل شقيقته؛ لافتًا إلى أن حصيلة ما تمّ جمعه من النقود داخل الصندوق كانت كفيلة ببناء مسجد تمّت تسميته ” مسجد الصندوق الأخضر التعليمي ” .
وقال شقيق المواطنة صاحبة هذه الفكرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مرفقًا حديثه بصورة للصندوق، موضحًا: ” منذ سنتين اشترت أختي نورة هذا الصندوق الأخضر، لتبدأ مشروعها الدعوي، فكانت تلزم كل مَن يزورها أن يضع في هذا الصندوق ولو ريالاً حتى اكتمل المبلغ 95 ألف ريال وهو قيمة بناء مسجد، وبئر، ومدرسة، في توجو، والحمد لله تمّ افتتاحه في رمضان ١٤٣٩هـ، وتمّت تسميته مسجد الصندوق الأخضر التعليمي ” .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 895 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة..
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3860 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذه الجهود المباركه-تعاونوا على البر باقل التكاليف فكتبت صدقه جاريه-اللهم تقبل منا ومنهم صالح الاعمال-
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17310 ] نشر منذ 25 دقيقة
جزاها الله خير
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3310 ] نشر منذ 12 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يوفقها ويبارك فيها