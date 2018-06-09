بالصور.. لجنة ” الظواهر السلبية ” تحيل 605 شخص للجهات الأمنية

علي القحطاني(صدى):

أحالت إدارة الظواهر السلبية برئاسة الحرمين الشريفين، 605 أشخاص تم ضبطهم أثناء ارتكابهم مخالفات تستوجب الضبط، حيث تم تسليمهم للجهات الأمنية.

وفي هذا السياق، صرح طارق المالكي، مدير إدارة الظواهر السلبية برئاسة الحرمين الشريفين، أنه تم تسليم 605 ظاهرات سلوكية، خلال العشرين يومًا الأولى من رمضان للجهات الأمنية، لتتولى اتخاذ اجراءاتها معهم.

مضيفًا: ” هناك لجنة السجاد، تتولى متابعة من يقومون بحجز الأماكن وبيعها، وتولت مصادرة أكثر من 4 آلاف سجادة وضعت في أماكن بهدف الحجز ” .

ووفقًا لما ذكره ” المالكي ” ، فإن هناك 110 من الموظفين ينتشرون في أروقة الحرم المكي وساحاته وأدواره، ويعملون بالتنسيق والتناغم مع الجهات الأمنية والإدارات الأخرى، برئاسة الحرمين في متابعة الظواهر السلبية .