قصر الدعاية الطبية على الصيادلة السعوديين

علي القحطاني (صدى):

وافق وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأن يقتصر العمل في هذا المجال على الصيادلة السعوديين.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، إن موافقة معالي الدكتور وزير الصحية جاءت بناءً على ما رفعه معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي من توفر عدد كافٍ من الصيادلة السعوديين بسوق العمل في الوقت الحالي.

وأكد السلطان أن جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء بقصر العمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية على الصيادلة السعوديين، تأتي في إطار الحرص على توطين الوظائف المتعلقة بعمل الهيئة وإتاحة فرص العمل للكوادر السعودية.

وتنص المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية على أنه لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين ” .