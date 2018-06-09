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هيئة الرياضة تحسم مفاوضات بث 22 مباراة بمونديال روسيا 2018 مع الفيفا

هيئة الرياضة تحسم مفاوضات بث 22 مباراة بمونديال روسيا 2018 مع الفيفا
نواف السالم(صدى):

تقترب الهيئة العامة للرياضة من حسم مفاوضات الحصول على حقوق مشاهدة وبث 22 مباراة من مباريات كأس العالم 2018م في روسيا، مع الإتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، حيث كشفت مصادر أن هناك مفاوضات تجرى حاليًا في هذا الشأن.

جاءت هذه الخطوة نظرًا لأن قنوات ” bein ” غير مصرح لها بالبث داخل المملكة، فلا تمتلك ترخيصًا بذلك وفق الإجراءات المحلية المعمول بها، وتشمل المفاوضات مباريات المنتخب الوطني في ظل تأهله للنهائيات، وذلك أسوة ببقية الدول التي تأهلت منتخباتها إلى مونديال روسيا.

وأشارت المصادر إلى أن صباح يوم الاثنين الموافق 11 يونيو 2018 م، يعد آخر فرصة لإنهاء هذا الأمر وحسمه نهائيًا من قِبل الطرفين ” الفيفا، وهيئة الرياضة ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 709 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقين يارب يتم هذا حتى ما نشوف قنوات الخنزيرة

[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 1 ساعة

معك. حق اي فهد
بارب يتم البث بعيدا عنهم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 دقائق

دعوة صادقة لولاة امرنا حفظهم الله ومعالي المستشار ان يوفقه ويسدده ..فقد تقدم كثيرا برياضتنا ودورينا بعد ان كانت الديون ستطيح بمتنفس الشباب رفع الله قدرة فهو رجل دولة

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