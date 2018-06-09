هيئة الرياضة تحسم مفاوضات بث 22 مباراة بمونديال روسيا 2018 مع الفيفا

نواف السالم(صدى):

تقترب الهيئة العامة للرياضة من حسم مفاوضات الحصول على حقوق مشاهدة وبث 22 مباراة من مباريات كأس العالم 2018م في روسيا، مع الإتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، حيث كشفت مصادر أن هناك مفاوضات تجرى حاليًا في هذا الشأن.

جاءت هذه الخطوة نظرًا لأن قنوات ” bein ” غير مصرح لها بالبث داخل المملكة، فلا تمتلك ترخيصًا بذلك وفق الإجراءات المحلية المعمول بها، وتشمل المفاوضات مباريات المنتخب الوطني في ظل تأهله للنهائيات، وذلك أسوة ببقية الدول التي تأهلت منتخباتها إلى مونديال روسيا.

وأشارت المصادر إلى أن صباح يوم الاثنين الموافق 11 يونيو 2018 م، يعد آخر فرصة لإنهاء هذا الأمر وحسمه نهائيًا من قِبل الطرفين ” الفيفا، وهيئة الرياضة ” .