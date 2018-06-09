بالفيديو.. خطيب حوثي يدعو الآباء لقتل أبنائهم لدى تبشيرهم بقدوم ” طارق “

فهمي محمد(صدى):

تظهر يومًا بعد يوم انتهاكات مليشيا الحوثي الإيرانية للإنسانية وحبها للدماء والقتل والتدمير؛ حيث أظهر مقطع فيديو خطيب مسجد من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وهو يحرض الآباء على قتل أبنائهم إذا ذكروا اسم ” طارق ” ، في إشارة إلى العميد طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، الذي يشارك في العمليات العسكرية ضد الحوثيين في الساحل الغربي.

وأوضح الفيديو الخطيب الحوثي وهو يحرض المصلين من فوق المنبر، على فعلٍ شنيع لا يقبله أي إنسان سليم، قائلًا: ” إن سمعت ابنك يبشرك بقدوم طارق فالطمه أو وجه رصاصة إلى رأسه. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه حققت قوات اليمنية المشتركة، بالتعاون مع التحالف العربي، نجاحًا كبيرًا في الساحل الغربي، حيث وصلت إلى مشارف مدينة الحديدة استعدادًا لتحريرها وانتزاع آخر المنافذ البحرية من أيدي الحوثيين.