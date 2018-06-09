بالفيديو.. خطيب حوثي يدعو الآباء لقتل أبنائهم لدى تبشيرهم بقدوم ” طارق “
تظهر يومًا بعد يوم انتهاكات مليشيا الحوثي الإيرانية للإنسانية وحبها للدماء والقتل والتدمير؛ حيث أظهر مقطع فيديو خطيب مسجد من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وهو يحرض الآباء على قتل أبنائهم إذا ذكروا اسم ” طارق ” ، في إشارة إلى العميد طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، الذي يشارك في العمليات العسكرية ضد الحوثيين في الساحل الغربي.
وأوضح الفيديو الخطيب الحوثي وهو يحرض المصلين من فوق المنبر، على فعلٍ شنيع لا يقبله أي إنسان سليم، قائلًا: ” إن سمعت ابنك يبشرك بقدوم طارق فالطمه أو وجه رصاصة إلى رأسه. ”
ومن الجدير بالذكر، إنه حققت قوات اليمنية المشتركة، بالتعاون مع التحالف العربي، نجاحًا كبيرًا في الساحل الغربي، حيث وصلت إلى مشارف مدينة الحديدة استعدادًا لتحريرها وانتزاع آخر المنافذ البحرية من أيدي الحوثيين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17310 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
اثبت انت اولا انك مسلم يا مجوسي لعنة الله عليك
الضاهر ان المدعو طارق مسبب لهم الرعب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 29358 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يجعل تدبيركم في تدميركم ويشغلكم في نفوسكم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3860 ] نشر منذ 50 دقيقة
اذا اجتمعت افكار ايران وحزب الله مع كلبهم ثالثهم الحوثي-حتى الشيطان يتبرى منهم لغلبتهم اياه-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29358 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب وش رايك يا الخطيب. تروح تبشر عبد الملك لعلى وعسى يرزقك الله بكف او رصاصه
الله يرد حينكم بينكم