5 مكونات طبيعية لتأخير الدورة الشهرية
يعتبر تزامن موعد الدورة الشهرية مع بعض المناسبات الخاصة من المشاكل التي يمكن ان تواجهها السيدة في حياتها، من هنا تبحث عن الطريقة المثالية لتأخير الدورة الشهرية بدون اللجوء الى الادوية التي يمكن ان يكون لديها تأثير سلبي على صحتها.
وفيما يلي أفضل 5 مكونات لتأخير الدورة الشهرية:
1- خل التفاح: امزجي كوبًا من الماء مع ثلاث أو أربع ملاعق من خل التفاح واشربي هذا الخليط مرتين الى ثلاث مرات في اليوم قبل اسبوع من موعد الدورة الشهرية واحصلي على نتائج فعالة.
2- منقوع السواك: احضري خمسة اعواد من السواك وانقعيها في ليتر ونصف من الماء وضعيه في قارورة واشربي منه كوبًا ثلاث مرات يومياً لمدة أسبوع قبل موعد الدورة.
3- عصير الليمون: يعتبر عصير الليمون من الاساليب القديمة والفعالة في عملية تأخير الدورة الشهرية. إذ يساعد بحسب نساء عدة على تقليل كمية الدم وتأخير الدورة. كل ما عليك فعله هو شرب عصير الليمون يومياً على الريق قبل اسبوع من موعد الدورة.
4- العدس: من الامور المتناقلة هي أن العدس لديه تأثير مباشر في تأخير الدورة الشهرية. كل ما عليك فعله هو تناول حساء العدس بشكل يومي لمدة أسبوع قبل موعد الدورة الشهرية وهو كفيل بتأخيرها لبضعة أيام.
5- خل العنب: يعتبر خل العنب فعالا أيضاً في تأخير موعد الدورة الشهرية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17310 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب السبب في ان المراءه تؤخر الدوره
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3860 ] نشر منذ 54 دقيقة
قد تحتاج يأبا عمار تاخيرها كم يوم
لدواعي السفر مثلا -او العمره او الحج-او باقي كم يوم على رمضان-او موعد الزواج للمتعجل-وغير ذلك من الاسباب التي هن اعرف بها-
ماعدا ذلك الافضل ترك الاوديه والشعاب تسيل كما هي صحياً-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29358 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله اكبر عليكم الخل واليمون كلها حوامض يعني حموضه معده وحرقان
بس السواك ما حمددتم موعه. اراك. والى بشام والى. عتم والى عرعر وال. مقل والى اثب والى نيم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3860 ] نشر منذ 45 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله على الخبره في الاشجار-
ترى في اعلان وظائف في الحياه الفطريه-
ههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17310 ] نشر منذ 35 دقيقة
السحاب
يعطيك العافيه على التوضيح