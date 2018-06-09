5 مكونات طبيعية لتأخير الدورة الشهرية

متابعات(صدى):

يعتبر تزامن موعد الدورة الشهرية مع بعض المناسبات الخاصة من المشاكل التي يمكن ان تواجهها السيدة في حياتها، من هنا تبحث عن الطريقة المثالية لتأخير الدورة الشهرية بدون اللجوء الى الادوية التي يمكن ان يكون لديها تأثير سلبي على صحتها.

وفيما يلي أفضل 5 مكونات لتأخير الدورة الشهرية:

1- خل التفاح: امزجي كوبًا من الماء مع ثلاث أو أربع ملاعق من خل التفاح واشربي هذا الخليط مرتين الى ثلاث مرات في اليوم قبل اسبوع من موعد الدورة الشهرية واحصلي على نتائج فعالة.

2- منقوع السواك: احضري خمسة اعواد من السواك وانقعيها في ليتر ونصف من الماء وضعيه في قارورة واشربي منه كوبًا ثلاث مرات يومياً لمدة أسبوع قبل موعد الدورة.

3- عصير الليمون: يعتبر عصير الليمون من الاساليب القديمة والفعالة في عملية تأخير الدورة الشهرية. إذ يساعد بحسب نساء عدة على تقليل كمية الدم وتأخير الدورة. كل ما عليك فعله هو شرب عصير الليمون يومياً على الريق قبل اسبوع من موعد الدورة.

4- العدس: من الامور المتناقلة هي أن العدس لديه تأثير مباشر في تأخير الدورة الشهرية. كل ما عليك فعله هو تناول حساء العدس بشكل يومي لمدة أسبوع قبل موعد الدورة الشهرية وهو كفيل بتأخيرها لبضعة أيام.

5- خل العنب: يعتبر خل العنب فعالا أيضاً في تأخير موعد الدورة الشهرية.