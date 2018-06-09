” خيمي ” ردا على منتقدي شعار الوحدة: اتركونا وشأننا

نواف السالم(صدى):

بعد أن وُجهت عدة انتقادات لشعار نادي الوحدة الجديد، ردّ رئيس مجلس إدارة النادي حاتم خيمي، على منتقدي هذا الشعار، مؤكدًا أنه لا يتضمن أي محاذير دينية أو اجتماعية.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس نادي الوحدة، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قال فيها: ” أولئك الذين يزايدون على محبة مكة المكرمة وقدسيتها بعدم رضاهم عن شعار فريق كرة القدم بنادي الوحدة، أقول لهم أين أنتم طوال أكثر من 40 عامًا ونادي الوحدة يترنح، فلا دعم مادي ولا حتى معنوي ” .

وتابع ” خيمي ” موجهًا رسالة لمنتقدي شعار النادي: ” اتركونا وشأننا، فلم نسمع منكم ولو كلمة حق تدعم الوحدة، علمًا بأن الشعار ليس فيه محاذير دينية أو اجتماعية، فنادي الوحدة بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير من المستشار تركي آل الشيخ سوف يعود إلى الواجهة والمكانة التي يستحقها ” .

جدير بالذكر، أن نادي الوحدة كان قد أطلق الشعار الجديد له، الأربعاء الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وجاء الشعار الجديد للنادي باللونين الأحمر والأصفر، يتوسطهما ” التنين الناري ” ، وكتُب أسفله اسم النادي باللغة الإنجليزية، بالإضافة لتاريخ إنشائه في عام 1945م.

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